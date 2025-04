Voltaço estreia com derrota na Série B do Brasileirão

O retorno do Voltaço à Série B do Campeonato Brasileiro não foi do jeito que a torcida esperava. Mesmo com o time tendo tido mais domínio do jogo, a derrota contra o Cuiabá por 1 x 0 veio com um gol em jogada de bola parada logo no início da partida.

O Volta Redonda começou pressionando com intensidade contra o time do Mato Grosso, mas foram os visitantes que abriram o marcador. Aos dez minutos, Pedrinho bateu escanteio pela direita, Lucas Mineiro ganhou pelo alto na primeira trave e desviou para a segunda, onde Bruno Alves, sem marcação, finalizou de pé direito para o fundo do gol.

O Voltaço tentou manter o ritmo forte, mas o Dourado voltou a levar perigo aos 12 minutos. Mirandinha perdeu a bola no setor ofensivo e caiu pedindo falta, mas o árbitro mandou seguir. No contra-ataque, Lucas Cardoso foi lançado em velocidade, mas o goleiro Jean Drosny saiu bem e interceptou a jogada.

Aos 34, o Tricolor de Aço teve uma grande oportunidade de empatar. Mirandinha fez boa jogada individual e serviu Robinho na área. O volante se livrou da marcação e chutou com força, levando perigo, mas Mateus Passinato fez excelente defesa e mandou para escanteio.

No segundo tempo, o Cuiabá criou as melhores oportunidades, se aproveitando da desorganização defensiva do Volta Redonda. Derik e Pedrinho desperdiçaram ao menos cinco chances claras de gol. A defesa cuiabana controlou bem as investidas adversárias, que apostavam principalmente nos cruzamentos. A vitória por 1 a 0 premiou a equipe que soube ser eficiente nas chances que teve.

Dando sequencia à Série B, o próximo sábado, o Volta Redonda visita o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h. Já o Cuiabá estreia em casa contra o Avaí na quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal.