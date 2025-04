Voltaço estreia neste domingo na Série B após 27 anos

O Volta Redonda volta a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (dia 6), após 27 anos de ausência. A estreia será em casa, no estádio Raulino de Oliveira, às 19h, contra o Cuiabá.

A partida marca um momento histórico para o clube, que retorna à segunda divisão nacional após quase três décadas. Para encarar esse novo desafio, o Esquadrão de Aço intensificou a preparação nas últimas semanas, com treinos nos centros de treinamento do Aero Clube e João Havelange, além de um jogo-treino realizado no palco da estreia.

Campeão da Série C em 2024 à frente do Voltaço, o técnico Rogério Corrêa avaliou positivamente a preparação da equipe e destacou a evolução do grupo.

“Foram semanas muito boas e produtivas. Apesar de alguns atletas terem chegado recentemente, conseguimos aproveitar bem o tempo no CT João Havelange, o que nos deu mais tranquilidade para trabalhar. Vejo uma evolução significativa em relação ao estadual. O time está mais preparado, intenso e com maior entendimento do modelo de jogo que queremos. Esperamos conseguir levar tudo isso para dentro de campo”, afirmou o treinador.

Experiência no elenco pode fazer a diferença

O elenco do Volta Redonda conta com jogadores que já conhecem a Série B. É o caso do lateral-esquerdo Sanchez, também campeão da Série C no ano passado, e que destacou as diferenças entre as divisões.

“A Série B é bem diferente da C. As viagens, os adversários, os estádios… tudo exige mais. Por isso, o descanso e a recuperação entre os jogos serão fundamentais. Estamos muito motivados, mas cientes das dificuldades da competição. Cada jogo será uma verdadeira batalha”, comentou.

Sanchez também ressaltou o papel dos atletas mais experientes no grupo:

“Temos jogadores que já disputaram essa divisão e vamos compartilhar nossa vivência com os que estão estreando. Acredito que temos tudo para fazer uma boa campanha”.

Raulino de Oliveira: aliado do Voltaço

O estádio Raulino de Oliveira será mais uma vez peça-chave para o Voltaço. Invicto há 17 partidas jogando em casa, o time conta com o apoio da torcida para largar bem na competição.

“O Raulino tem uma energia muito positiva. É um ambiente familiar, acolhedor, onde os jogadores se sentem à vontade. Ter o apoio da torcida faz toda a diferença para buscarmos a vitória”, disse Rogério Corrêa.

Ingressos e programação especial

Os ingressos estão à venda no site ticketvrx.com.br/voltacofc e nas bilheterias do estádio, a partir das 15h30mun até o intervalo do jogo. Quem estiver com a camisa do clube ou vestido de amarelo ou preto paga meia-entrada.

Antes da bola rolar, o torcedor poderá curtir o Fanfestaço Ticket VRX, a partir das 15h, nas proximidades do acesso azul. A programação inclui DJ, praça de alimentação e área kids, em clima de aquecimento para o duelo histórico do Esquadrão de Aço.