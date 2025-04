Violência: Ataque a tiros em bar deixa um morto e dois feridos em Barra do Piraí

Um ataque a tiros registrado na noite de sexta-feira (dia ) deixou um homem morto e outros dois feridos no Morro do Gama, em Barra do Piraí. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h20 para verificar disparos de arma de fogo na Rua Alexandre Arruda, próximo a uma quadra do bairro.

No local, os agentes encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro a uma das vítimas, de 50 anos, que foi levada a um polo de emergência. A segunda vítima, de 48 anos, já estava sem vida. Posteriormente, uma terceira pessoa, um jovem de 20 anos, deu entrada na unidade de saúde por meios próprios, com um ferimento no braço direito.

Testemunhas relataram que o crime aconteceu em frente a um bar. O proprietário do estabelecimento contou que estava de costas, pegando bebidas no freezer, quando ouviu diversos disparos. Um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor preta, teria parado em frente ao bar e os ocupantes, encapuzados, efetuaram vários disparos contra o local, atingindo as três vítimas. O jovem ferido relatou que não conseguiu identificar os autores dos tiros, pois todos estavam encapuzados e a ação foi muito rápida.

A perícia foi realizada no local, onde foram recolhidos três projéteis de calibre 9mm. O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e a ocorrência registrada na 88ª DP (Barra do Piraí). Imagens de câmeras de segurança instaladas na área deverão ser analisadas para tentar identificar os criminosos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.