A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) incorporou mais câmeras particulares ao sistema de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda). Ao todo, já são 120 equipamentos privados que estão sendo monitorados em conjunto com a Semop. O objetivo é formar um cinturão de segurança e ampliar ainda mais a vigilância da cidade, que hoje é feita por mais de 1.700 câmeras. Os últimos a integrarem esse cinturão foram moradores do Jardim Suíça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que as câmeras incorporadas ao monitoramento da prefeitura atendem a alguns critérios como: interesse público e viabilidade técnica da Semop, como equipamentos compatíveis com o sistema do Ciosp e capacidade de armazenamento das imagens por no mínimo 20 dias.

“Estamos avançando no monitoramento da cidade por meio da parceria com a iniciativa privada e as associações de moradores. O objetivo é aumentar a capacidade de monitoramento, combater e prevenir situações delituosas, trazendo maior sensação de segurança – além, é claro, de auxiliar as autoridades competentes em investigações e soluções de crimes. E não são só crimes, mas essas imagens também podem ajudar em casos de acidentes de trânsito também”, destacou Coronel Henrique.

Além dos moradores do Jardim Suíça, já fazem parte da iniciativa da Semop moradores do Santo Agostinho, Retiro, Mirante do Vale e Laranjal. Uma lei municipal prevê que o Poder Público pode receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privadas que sejam direcionadas para vias públicas.

“Essa parceria com a iniciativa privada vem agregando muito valor, até porque todas as câmeras que são incorporadas ao sistema do Ciosp têm que atender a viabilidade técnica e o interesse público. E aproveito para fazer um convite a todos aqueles que tenham o interesse em participar do projeto, sem custo nenhum, que procurem a Secretaria Municipal de Ordem Pública para que possam fazer parte desse grande cinturão de segurança”, convidou Coronel Henrique.

A Semop fica na Rua Alexandre Polastri, sem número, na Ilha São João, em frente à Defesa Civil.

Foto de divulgação/Semop.