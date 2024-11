A Defesa Civil de Barra Mansa anunciou neste sábado, 16, que registrou nas últimas 24 horas, 81 milímetros de chuvas acumuladas. Equipes estão atuando em áreas críticas do município, monitorando áreas de possíveis alagamentos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, um alerta via SMS referente ao grande volume de chuvas já foi enviado para a população. “Todo nosso efetivo está desde às 18h30 desta sexta-feira (15) mobilizado. Não registramos ocorrências de grande impacto, porém, devido à chuva continua e os níveis acumulados nas últimas 24 horas, tivemos uma alteração no Rio Barra Mansa, que atualmente está com 1,75 metros, sendo que sua cota de segurança são dois metros”, revelou, acrescentando que as sirenes dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte podem ser acionados a qualquer momento.

– A elevação do Rio Barra Mansa é gradativa e lenta e caso atinja a cota de transbordo, iremos acionar as sirenes. Nossas equipes continuam no monitoramento que já vinham desempenhando por toda a noite e madrugada agora pela manhã – completou João Vitor.

De acordo com o Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), a previsão para este sábado em Barra Mansa é de chuva de classificação moderada a ocasionalmente forte para todo o dia. Este panorama também é para as demais cidades da região.

A Defesa Civil ainda informa que em caso de emergências ou ocorrências a população pode entrar em contato pelos números 199 ou (24) 98121-3427.



Fotos: Divulgação