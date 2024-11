A alta temporada de turismo no Estado do Rio de Janeiro já está oficialmente aberta, e as expectativas para os próximos meses são altas. O feriado prolongado da Proclamação da República (dia 15) e da Consciência Negra (dia 20), que coincidiu com a realização do Encontro da Cúpula do G20, impulsionou a chegada de turistas ao estado, dando o pontapé inicial para um período de alta procura. De acordo com estimativas do Governo do Estado, a entrada de visitantes deve continuar em crescimento até março de 2025, após o Carnaval.

A Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro projeta que 2024 seja um ano de recordes, com a marca de 1,5 milhão de turistas internacionais até o final do ano. O governador Cláudio Castro demonstrou otimismo com o cenário. “Estamos a poucos dias de dezembro, quando historicamente recebemos milhares de turistas. Além disso, já começamos a nos preparar para o Réveillon, que tem tudo para ser o maior da história. O mesmo vale para o Carnaval, que, no próximo ano, terá três dias de desfiles das escolas do Grupo Especial na Sapucaí. Com janeiro e fevereiro, meses de férias escolares, temos mais motivos para estar otimistas”, afirmou.

Abertura da temporada de cruzeiros e aumento do turismo internacional

O incremento no turismo começou já no início de novembro com a abertura da temporada de cruzeiros 2024/2025. Somente em novembro, mais de 20 mil visitantes devem passar pelo estado, com cerca de 30 navios chegando ao Rio de Janeiro até abril de 2025. Estima-se que mais de 100 mil turistas desembarquem no estado durante esse período.

Jackson de Oliveira, de 57 anos, de Minas Gerais, foi um desses turistas que se encantou com a cidade. “Estou achando muito bom. A cidade está muito segura, e a intenção é vir morar no Rio no futuro”, contou Jackson, que está há uma semana na cidade.

O Rio de Janeiro também tem se destacado no turismo internacional. Até setembro deste ano, o estado recebeu 1.075.879 turistas estrangeiros, um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2023. As amigas chilenas Francisca Aranques, de 36 anos, e Nicole Ramos, de 34, realizaram o sonho de infância de conhecer a Cidade Maravilhosa. “Fomos ao Cristo Redentor, à praia, à noite em um samba na Pedra do Sal, e tudo foi muito seguro. Em janeiro, quero voltar com a minha família”, disse Francisca.

Recorde histórico à vista

Com o crescimento constante da chegada de turistas estrangeiros, a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro estima que este ano o número total de visitantes estrangeiros será muito próximo do recorde histórico de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, quando 1,59 milhão de turistas passaram pelo Rio.

Gustavo Tutuca, secretário de Turismo, destacou que o aumento no fluxo de turistas se deve ao trabalho de promoção do estado como destino turístico. “Desde 2023, temos promovido o Rio de Janeiro em países como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e EUA. Estamos confiantes de que, com esse trabalho, o Rio continuará atraindo mais visitantes”, afirmou.

Além das tradicionais atrações turísticas, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, a segurança tem sido um ponto positivo destacado pelos turistas. Migsabel Lucena, de 28 anos, e Yohannis Sequeira, de 27, que vieram da Venezuela, destacaram o policiamento nas principais áreas turísticas. “Fomos ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, e a segurança foi muito visível em todos os lugares. Isso nos deixou muito tranquilos”, disseram.

Com um 2024 promissor, o Rio de Janeiro se prepara para ser, mais uma vez, um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo nos próximos meses, especialmente com o Réveillon e o Carnaval à vista, que prometem atrair ainda mais turistas para a cidade maravilhosa.