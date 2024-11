Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam uma mulher e seu atual companheiro acusados de tramarem a morte de Gustavo Guimarães. De acordo com as investigações, a vítima é ex-namorado da autora do crime. Os dois foram detidos na última segunda-feira (dia 18). ´

O caso ocorreu em fevereiro deste ano, na localidade de Alberto Torres, na cidade de Areal. De acordo com as investigações, Gustavo foi até a casa da acusada, encontrar a filha dos dois. No local, foi surpreendido por um grupo que o levou até a entrada da cidade, onde ele foi morto por disparos de arma de fogo.

As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e identificar os outros envolvidos no delito.