Com o objetivo de reforçar a importância da segurança no trabalho, a Transporte Excelsior participou da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), realizada nos dias 7 e 8 de novembro. Durante o evento, a transportadora promoveu uma dinâmica interativa: o Jogo da Memória de Segurança, que desafiou os participantes a aprender de forma lúdica sobre o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A atividade, voltada para colaboradores da CSN e parceiros, uniu aprendizado e diversão, reforçando o compromisso com a prevenção de acidentes. A dinâmica envolveu os participantes em uma atividade simples, mas eficaz: identificar pares de cartas que representavam diferentes tipos de EPIs e o uso correto desses equipamentos. A ação buscou não apenas entreter, mas também conscientizar sobre a importância do cumprimento das normas de segurança, algo essencial para a proteção no ambiente de trabalho.

Além do Jogo da Memória, o evento contou com palestras da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Operação Lei Seca, que discutiram comportamentos responsáveis no trânsito e no ambiente de trabalho. Essas palestras complementaram as atividades práticas, reforçando as boas práticas e atitudes que devem ser adotadas no dia a dia.

“Ao fortalecer sua parceria com a CSN, a Transporte Excelsior destacou a importância de iniciativas educativas que contribuem para a construção de uma cultura de segurança dentro e fora das empresas, sempre com foco na qualidade e na proteção dos trabalhadores”, explica a direção do grupo.