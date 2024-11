Um caminhão carregado com frango e pernil congelado da marca Seara tombou na manhã desta segunda-feira (dia 25) na descida da Serra das Araras. O acidente aconteceu no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, parte da carga foi saqueada antes da chegada dos agentes ao local.

Com a intervenção da PRF, os saques foram interrompidos e medidas foram tomadas para minimizar os impactos no tráfego. Foi liberada uma faixa para que os veículos retidos entre o ponto do acidente e a Unidade Operacional da PRF de Caiçara pudessem seguir viagem. Entretanto, o restante do tráfego continua sendo desviado pelo plano de contingência, que inclui a utilização de uma faixa de subida em mão dupla.

A seguradora do veículo já está no local, trabalhando no transbordo da carga que restou, para posterior destombamento do caminhão e liberação total da via.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos aparentes, mas relatou sentir-se mal após o acidente. Ele foi encaminhado por uma equipe de resgate ao Hospital Geral de Nova Iguaçú, na Baixada Fluminense.

Foto: Divulgação/PRF