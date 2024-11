Dois homens morreram e um ficou ferido após a queda de uma passarela no Terminal de Transpetro (TEBIG) em Angra dos Reis, na tarde desta quarta-feira (dia 27). O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na estação de tratamento de efluentes (ETE) da unidade, enquanto trabalhadores terceirizados da empresa Olicampo realizavam a troca de uma passarela de concreto, já comprometida, localizada acima de um reator.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura metálica da passarela estava sendo removida quando ela desabou, atingindo os três operários. Herbert Félix Martins, de 21 anos, e Diego Nazareth, de 38 anos, não resistiram aos ferimentos. O trabalhador ferido, de 55 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Japuíba. O estado de saúde dele é considerado estável.

Por meio de nota, a Transpetro lamentou o ocorrido e informou estar prestando todo apoio aos familiares. O comunicado diz ainda que será instaurada uma comissão para apurar as causas do acidente.

O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) divulgou nota em que se solidariza com as famílias dos trabalhadores mortos e com o funcionário ferido, e diz que destacou diretores e advogados para acompanhar a situação. De acordo com o Sindipetro-RJ, foram feitas denúncias de sucateamento e precarização da unidade.

A Transpetro é uma empresa subsidiária da Petrobras, encarregada de realizar o transporte, armazenamento, importação e exportação dos produtos da companhia.

Foto: Reprodução