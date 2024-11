O Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis, em Porto Real, que atua nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, receberá um reforço importante em sua estrutura de atendimento domiciliar. O deputado estadual Vinicius Cozzolino destinou R$ 112.815,00 em emenda parlamentar no orçamento de 2025 para a aquisição de um veículo, que será utilizado pelos profissionais nas visitas a pacientes em suas residências.

“As emendas do nosso gabinete são planejadas para atender as reais necessidades da população fluminense. Essa demanda foi apresentada pelo vereador Diego Graciani em parceria com o prefeito Alexandre Serfiotis. Esse novo veículo garantirá que pacientes impossibilitados, temporária ou permanentemente, de comparecer à unidade possam receber o atendimento necessário em casa. Além de assegurar a continuidade dos cuidados, o veículo proporcionará conforto e segurança para os profissionais durante os deslocamentos para realizar as terapias”, explica Cozzolino.