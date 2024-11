Os interessados em participar do Programa de Estágio CSN 2025 devem ficar atentos: as inscrições encerram-se no próximo sábado (30), tanto para estudantes do nível Técnico quanto para o Ensino Superior. As vagas disponibilizadas são para a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e para a unidade da Companhia Siderúrgica Nacional em Porto Real.

As inscrições devem ser feitas pela internet através dos links https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sFaycsZm00yLXKe7DhqdRWBqrf0sJ3BHhpkG_NarFtRUQ0k4RVFOQVA0M1dORlk5UkZRQzVVRjM0RC4u&route=shorturl (nível Técnico) e https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sFaycsZm00yLXKe7DhqdRWBqrf0sJ3BHhpkG_NarFtRUOEdOWUZZSkNDWFpDM0kzUUcyT0lIS01IVy4u&route=shorturl (Ensino Superior).

No caso dos estudantes do nível Técnico, é preciso estar matriculado no último ano dos cursos técnicos de Mecânica, Eletromecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial, Eletrotécnica, Química, Informática, Administração e Logística. Para os candidatos a estágio no Ensino Superior, é preciso estar no penúltimo ou último ano do respectivo curso. As vagas são direcionadas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Psicologia, Nutrição, Direito, Recursos Humanos, Enfermagem, Fisioterapia, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção com Ênfase em Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Sistemas de Informação.

O estágio para os estudantes universitários tem carga horária de seis horas, e para o nível técnico ela é de quatro horas, na parte da manhã ou à tarde. A CSN oferece, ainda, bolsa auxílio e benefícios como plano de saúde, restaurante interno, vale-transporte, seguro de vida, entre outros.