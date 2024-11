O prefeito eleito de Resende, Tande Vieira, e o vice-prefeito eleito, Davi do Esporte, receberam a confirmação de que a prestação de contas eleitorais foi aprovada, após processo de análise conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, foram preenchidas todas as condições legais para essa aprovação, garantindo que houve transparência e legalidade durante o processo eleitoral

Tande Vieira e Davi do Esporte foram eleitos nas Eleições Municipais com 44.947 votos, obtendo 64,02% dos votos válidos.

“Mais uma boa notícia. As nossas contas de campanha foram aprovadas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral. Fruto de uma campanha limpa e justa. Parabéns para toda a equipe que cuidou dessa parte. Agora seguiremos rumo à diplomação e para a posse. Fazer de Resende o melhor lugar para todos é um objetivo que vamos perseguir durante o nosso mandato e tenho certeza de que a nossa região só tem a crescer com isso. Vamos em frente e, mais uma vez, muito obrigado por cada voto e pela confiança dos moradores de Resende no nosso trabalho”, disse Tande.

Segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente candidatos que tem as contas de campanha aprovadas podem ser diplomados. Tande e Davi vão ser diplomados no dia 12 de dezembro.