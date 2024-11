Uma reunião, articulada pelo deputado estadual Munir Neto, juntou o deputado, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, o titular da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS, Bernardo Rossi, o engenheiro Paulo César, PC, presidente do Saae, e as equipes técnicas do INEA e da prefeitura de Volta Redonda.

O resultado foi a aceleração do projeto de implantação de uma Estação de Tratamento de Água – ETA em Volta Redonda, que beneficiará 700 mil pessoas da região Sul Fluminense.

Uma ETA capta a água de locais como rios, lagos, poços artesianos e outras fontes, sejam subterrâneas ou superficiais, e filtram as impurezas da água, tornando-a própria para uso ou até mesmo potável, antes que ela vá para o sistema de distribuição através de adutoras. A ETA de Volta Redonda beneficiará também a população de Barra Mansa, Barra do Piraí e outras regiões.

“Nós já temos vários projetos e programas em Volta Redonda e na Região Sul Fluminense, e agora estamos coroando nosso trabalho com mais um passe rumo a um gol de placa. A ETA é importante, por isso estamos nos empenhando para que a cidade tenha uma. E tanto o secretário e meu amigo Bernardo Rossi, quanto o governador Cláudio Castro, têm sido nossos parceiros nessa missão”, explicou Munir Neto.

“Estamos dando início a um grande sonho de Volta Redonda, que é a construção da nova Estação de Tratamento de Água. Nós temos certeza de que esse investimento vai ajudar muito o nosso município. Agradeço ao deputado Munir, que vem fazendo muito bem esse trabalho de articulação, trazendo grandes projetos para a cidade e a região, e também ao governador Cláudio Castro, que tem sido um grande parceiro”, ressaltou o prefeito.

Segundo Bernardo Rossi, partiu do próprio governador Cláudio Castro a determinação para agilizar todo o processo, reunindo as equipes técnicas da Prefeitura de Volta Redonda com a da SEAS e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A expectativa é a de que no próximo ano o ajustamento do Termo de Cooperação Técnica esteja concluído. “Vamos iniciar esse grande sonho de Volta Redonda, mas também de Barra Mansa, Barra do Piraí, e outras localidades, podendo atender 700 mil pessoas”, disse o secretário.

Munir esclareceu que além da ETA, outra parceria com o governo do estado, o Limpa Rio, conta com três projetos em andamento: no Limpa Rio Mecanizado, são duas frentes de serviço; uma no Rio Brandão e outra no Córrego dos Carvalhos. E o Limpa Rio Manual: “Já finalizamos o Córrego Bugio, o Córrego 3 Poços e o Córrego da Pedreira. Também já iniciamos o Córrego dos Carvalhos”, esclareceu Munir.

Além desses, está em andamento o Limpa Rio Margens com obras de contenção e a reconfiguração de espaços pertos dos rios e córregos, beneficiando a população com equipamentos de lazer em novas praças e parques, Academias da Terceira Idade, campos de futebol, quadras de esporte e pistas de skate.