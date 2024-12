A Polícia Rodoviária Federal registrou, na manhã desta sexta-feira (dia 20), dois acidentes na Rodovia Presidente Dutra, ambos sem vítimas graves. Os acidentes causaram transtornos no tráfego e provocaram congestionamento em alguns trechos da via.

O primeiro ocorreu por volta das 6h30, no km 236 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, próximo à cidade de Piraí, a cerca de 3 km antes da Serra das Araras. O acidente envolveu um engavetamento entre duas carretas e um automóvel. Apesar da colisão, não houve registro de vítimas. No entanto, houve um congestionamento de aproximadamente 2 km, afetando o fluxo de veículos na região.

O segundo acidente foi registrado por volta das 7h30, na altura do km 316, em Barra Mansa, onde um automóvel capotou. O acidente não causou vítimas graves. A PRF orientou que o preenchimento do Boletim de Acidente de Trânsito (DAT) fosse realizado pela internet, o que agiliza o processo de registro sem a necessidade de comparecimento à delegacia.

Foto: Arquivo/PRF