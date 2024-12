A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (dia 19), em Paty do Alferes, um homem de 32 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação foi realizada em uma área conhecida como Casinhas do Roseiral, em Arcozelo.

Por volta das 21h05, a equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) notou um Fiat Uno prata estacionado na esquina da Rua General Alfredo Molinari. Ao avistar a viatura, o ocupante do carro, conhecido da guarnição por envolvimento em atividades ilícitas, desembarcou rapidamente e, ao perceber a abordagem policial, tentou se afastar em direção contrária. O comportamento suspeito levou a equipe a realizar a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram duas embalagens plásticas, em formato de bola, nos bolsos do suspeito. Ao abri-las, foram localizados 62 sacolés de substância branca, com características semelhantes à cocaína, e etiquetas identificando o produto como pertencente a facções criminosas. O material foi apreendido e enviado para perícia, que confirmou tratar-se de 24,8 gramas de cocaína.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao acusado. Além dele, outras duas pessoas foram abordadas. Uma delas, conhecida também pelo envolvimento com o tráfico, chegou ao local em uma motocicleta e tentou observar a abordagem policial, prática comum em locais de tráfico de drogas. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, como o motociclista estava em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, foi autuado pela Guarda Municipal de Paty do Alferes por irregularidades no veículo e falta de habilitação. O veículo foi removido para o depósito público.

O acusado foi enquadrado no Art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e permanece preso à disposição da Justiça. Os outros envolvidos foram liberados após prestarem depoimentos e esclarecimentos.

