A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na noite da quinta-feira (dia 19), uma importante apreensão na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, durante uma fiscalização de combate ao crime. A equipe ALFA da 7ª Delegacia da PRF abordou um veículo Honda HR-V EXL HS, com placas de Uberaba (MG) e identificou indícios de adulteração na documentação e em diversos itens de identificação do automóvel.

Durante inspeção minuciosa do veículo, os agentes verificaram tratar-se de um “clone”. O carro abordado pela PRF, de mesmos modelo/cor/ marca, originalmente licenciado no Rio de Janeiro, tem registro de roubo ocorrido no último dia 4, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, de 38 anos, por receptação. A ocorrência foi encaminhada à 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos de praxe e registro da recuperação do veículo roubado.

Em consulta à tabela FIPE, foi constatado que o veiculo recuperado – um Honda HR-V EXL HS ano 2024, modelo 2025 – está avaliado em R$ 154.742,00.

Foto: Divulgação/PRF