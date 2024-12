Um motorista de 62 anos ficou ferido após um acidente ocorrido na noite de domingo (dia 22) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato aconteceu no km 293 da pista sentido Rio. O idoso teria perdido o controle do automóvel – um Chevrolet Prisma, possivelmente em razão da pista molhada e acabou saindo da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo derrapou, colidiu contra um barranco e uma árvore, antes de tombar e ficar imobilizado sobre a lateral esquerda no acostamento da estrada. Os agentes da PRF, que estavam na Unidade Operacional de Floriano, ouviram o barulho do acidente e imediatamente se deslocaram até o local, onde encontraram o carro tombado do outro lado da pista.

O motorista, ainda consciente, estava preso no interior do veículo com ferimentos, sendo que uma das pernas ficou presa sob o volante, devido ao amassamento da porta. A equipe de resgate da concessionária CCR RioSP foi acionada para o atendimento e remoção da vítima. Para retirar o condutor do veículo, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento.

Após a remoção, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Durante a verificação do veículo, a PRF constatou que os pneus dianteiros do carro estavam em péssimo estado, o que teria contribuído para a perda de controle na pista molhada.

O acidente causou transtornos no trânsito, mas não houve interdição total da rodovia.

Foto: Divulgação/PRF