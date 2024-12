A CSN (CSNA3) firmou um contrato para a compra de 70% do capital social da Estrela Comércio e Participações, holding do grupo logístico Tora, por R$ 742,5 milhões. O anúncio foi feito pela siderúrgica na segunda-feira (30), após a formalização da proposta vinculante no início de dezembro.

A transação será paga de forma parcelada: R$ 300 milhões à vista, com o saldo de R$ 442,5 milhões sendo quitado em três parcelas anuais. No entanto, a conclusão do negócio está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de outras condições previstas no contrato de compra e venda.

A Estrela é a holding do Grupo Tora, que se destaca na operação logística, especialmente no segmento de integração rodoferroviária e na movimentação de grandes tonelagens. Com 35 anos de parceria comercial com a CSN, a operação tem como objetivo fortalecer a atuação da siderúrgica no setor logístico, ampliando as operações intermodais e explorando com mais eficiência a infraestrutura existente nas regiões de operação do Tora.

Imagem: Reprodução