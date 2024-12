A Polícia Militar desarticulou uma operação de tráfico de drogas, apreendendo grande quantidade de entorpecentes na noite da segunda-feira (30), em Piraí. A ação ocorreu após uma denúncia sobre um veículo suspeito transportando material ilícito, que se deslocava de Barra Mansa para o município.

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 5ª Companhia se posicionou de forma estratégica para interceptar o carro, um Vectra, na rota prevista. Em poucos minutos, a equipe avistou o automóvel em alta velocidade e realizou a abordagem. Durante revista ao veículo, foram encontradas cinco sacolas plásticas contendo drogas. Ao todo, foram apreendidos 1,46kg de entorpecentes, distribuídos entre 1.490 pinos de cocaína e 70 sacolés do tipo “porradeiro”, uma variante do entorpecente.

O condutor, de 39 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ele foi conduzido à delegacia de Piraí, onde a ocorrência foi registrada. O veículo, bem como um aparelho celular do suspeito, foram apreendidos para investigação.

Foto: Divulgação