Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em um engavetamento ocorrido na tarde deste domingo (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu por volta das 16h50 na altura do km 251 da pista sentido Rio e envolveu nove veículos, sendo um ônibus, uma carreta, uma van e seis carros de passeio.

Segundo informações preliminares, as vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. Entre as vítimas, três estavam em uma Fiat UNO vivace, sendo elas duas mulheres e um homem, naturais do Rio de Janeiro; e outras três em um Jeep Renagade, sendo duas mulheres de 28 e 58 anos e um homem de 34 anos, todos também do Rio.

O acidente chegou a bloquear totalmente a pista sentido Rio e o congestionamento, por volta das 20h, chegava a 7 quilômetros de extensão, segundo a concessionária que administra a rodovia.

Tombamento

Também na tarde deste domingo (dia 5), a Polícia Rodoviária Federal registrou um tombamento de carga de óleo de soja no km 245 da pista sentido Rio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Houve interdição da faixa da direita, com tráfego fluindo apenas pela faixa da esquerda. Por volta das 20h, a CCR RioSP registrava 3 quilômetros de congestionamento no trecho.