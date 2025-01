O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) criticou as ações adotadas até o momento pela CCR Rio-SP, concessionária responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, com o objetivo de diminuir o número de acidentes na Serra das Araras, em especial no sentido Rio de Janeiro. O parlamentar encaminhou, ainda em dezembro, um ofício à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) questionando quais medidas estão sendo adotadas para evitar novos acidentes na via.

A resposta da ANTT foi dada na primeira semana de janeiro e, na avaliação do deputado Jari, não foi satisfatória. Segundo a agência, algumas ações estão sendo adotadas pela concessionária CCR visando mais segurança.

As medidas que a concessionária já adotou seriam: reforço na sinalização vertical; controle de velocidade (dispositivo que alerta para a velocidade do veículo); pintura da barreira de concreto; e campanhas educativas. Para o futuro, a CCR prevê mais campanhas educativas com distribuição de materiais.

O deputado Jari destacou que as medidas não geraram até o momento resultado positivo e destacou a necessidade de ações concretas para garantir a segurança de que transita pela vida. Esse trecho da rodovia tem se tornado palco de acidentes, quase diários, que interditam a via parcial ou totalmente, colocando em risco a vida de inúmeros motoristas que trafegam pelo local.

“Vida não tem preço e isso precisa ser entendido por todos. Temos acompanhados diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, na Serra das Araras e nenhuma medica concreta é adotada pela concessionária CCR Rio-SP. Apenas campanhas de conscientização não surtiram efeitos até o momento. Quase diariamente têm acidentes na via”, destacou o parlamentar

Além do risco a vida, os acidentes ainda tem causados outros prejuízos a população, em especial aos moradores do Sul Fluminense, que têm rotinas de viagem para acessar a capital do estado ou sua região metropolitana e ficam por horas parados no trânsito.

“Vamos reforçar o pedido junto à ANTT e à CCR Rio-SP para que novas medidas buscando a prevenção de acidentes sejam adotadas na Via Dutra. Neste último período de festas, a Polícia Rodoviária Federal registrou aumento de 133% nos acidentes na Via Dutra. Medidas urgentes devem ser tomadas”, comentou.

Ascom/Deputado Jari Oliveira