Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (dia 7) no bairro Boa Vista II, na região leste de Barra Mansa. O corpo da vítima foi localizado caído ao solo, com marcas de tiros no ombro e uma perfuração de saída próximo à axila. Ele estava trajando apenas um short e sem camisa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe do jovem relatou que, por volta das 2h da madrugada, percebeu que seu filho não estava em casa, no bairro Paraíso de Cima. Os documentos pessoais e o aparelho celular da vítima não foram encontrados no local do crime.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) que ficará responsável pela investigação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PM