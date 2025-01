Volta Redonda perdeu na madrugada desta terça-feira (dia 7) uma de suas figuras mais queridas. José Lopes Rego, o popular “Zé do Grilo”, morreu aos 77 anos. Embora as causas da morte ainda não tenham sido divulgadas, a notícia entristeceu a cidade, especialmente os moradores do bairro Conforto, onde o restaurante que leva seu nome se tornou um ponto de referência gastronômica e cultural.

Proprietário do tradicional restaurante Zé do Grilo, o empresário foi uma figura fundamental na cena local, contribuindo não só para o setor alimentício, mas também para o desenvolvimento econômico da cidade. Ao longo dos anos, seu estabelecimento se tornou um local de encontro de famílias e amigos, sempre com um ambiente acolhedor e a famosa hospitalidade que sua família soube cultivar como ninguém.

Em uma nota divulgada nas redes sociais do restaurante, a família e equipe de trabalho prestaram sua última homenagem ao patriarca com a seguinte mensagem: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé”, frase que faz referência ao legado de dedicação e esforço de Zé do Grilo.

Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a perda e expressaram suas condolências. “Homem batalhador, pai, esposo e avô ímpar… sempre nos recebendo com um abraço sincero. Que este agora esteja nos braços do Pai. Sentimos a dor de sua família e equipe de trabalho”, escreveu uma internauta.

O velório de José Lopes Rego está acontecendo na Capela 3 do Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, onde o sepultamento está marcado para as 16h30 desta terça-feira (dia 7).

Foto: Reprodução