Em um movimento estratégico para impulsionar o desenvolvimento urbano e atender às demandas prioritárias da população de Piraí, o vice-prefeito, Alexsandro Sena (PSD), assumiu oficialmente a Secretaria Municipal de Obras e Habitação. A decisão faz parte de um compromisso da gestão do atual prefeito Luiz Fernando Pezão (MDB) em otimizar recursos e ampliar a eficácia administrativa e a estrutura da cidade. Sena, que já foi vereador no município (2021-2024) destacou-se por seu trabalho focado no progresso e bem-estar da comunidade.

Em sua posse, no dia 1° de janeiro na Câmara Municipal, Sena reafirmou o seu compromisso com projetos estruturantes, como a recuperação de vias urbanas, melhorias na mobilidade urbana e a implementação de ações para prevenção de enchentes e outros desafios críticos da infraestrutura municipal. “A Secretaria de Obras é essencial para transformar o planejamento em resultados concretos. Estamos focados em atender as demandas da população com responsabilidade e transparência, priorizando ações que impactem positivamente a qualidade de vida em nossa cidade”, afirmou Sena.

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação também é responsável pela coordenação da Defesa Civil e a responsabilidade pela gestão da infraestrutura elétrica urbana, fortalecendo a integração entre áreas essenciais para o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade. “Ao coordenarmos a Defesa Civil e a infraestrutura elétrica, poderemos otimizar recursos e garantir respostas mais rápidas e eficazes às necessidades da população. Nosso foco é a prevenção, a segurança e a melhoria continua dos serviços”, explica Sena