A Prefeitura de Piraí, sob a gestão do prefeito Pezão, está dando mais um importante passo para garantir moradia digna à população. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito visitou, junto ao vice-prefeito e secretário de Obras, Sena, e Fábio Pereira, proprietário da empresa Uniterra, uma das áreas em análise para a instalação das casas populares que serão doadas pelo Governo Federal.

O projeto prevê a construção de 100 moradias, sendo 50 destinadas a atender famílias atualmente beneficiadas pelo programa de aluguel social em razão das obras na Serra das Araras. O bairro Caiçara é uma das áreas consideradas para receber parte dessas moradias, mas a definição do local ainda está em andamento.

Durante a visita, o prefeito ressaltou a importância do projeto para as famílias de Piraí. “Estamos analisando as áreas disponíveis para garantir que esse projeto seja viabilizado da melhor forma possível. Este é mais um exemplo do compromisso que assumimos de transformar a vida da nossa população”, afirmou Pezão.

As casas populares são fruto de uma parceria com o Governo Federal e integram uma política habitacional que visa oferecer estabilidade e dignidade às famílias mais vulneráveis. O projeto será executado em parceria com a empresa Uniterra, sob supervisão da Secretaria de Obras.

A Prefeitura de Piraí reforça seu compromisso com iniciativas que promovam qualidade de vida e justiça social para todos os moradores.

Foto: Divulgação