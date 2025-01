A Unidade de Alta Complexidade de Oncologia (Unacon) do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) inaugurou na segunda-feira (dia 6), sua nova estrutura, projetada para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes em tratamento de câncer.

De acordo com Francine Caetano, gerente operacional, a reforma foi motivada pela necessidade de melhorar a acomodação e o atendimento aos pacientes oncológicos. “A Unacon era uma área muito pequena para o grande volume de pacientes que atendíamos. Era um espaço escuro, com acesso difícil e pouca refrigeração. Então, tivemos a iniciativa de ampliar e melhorar a estrutura”.

As melhorias incluíram a união de duas salas em um único ambiente mais amplo e com nova entrada de acesso, instalação de novos aparelhos de ar-condicionado, modernização da iluminação e o aumento do número de cadeiras disponíveis. “Muitos pacientes vêm de outros municípios e passam longas horas aguardando transporte. Vimos a necessidade de oferecer um espaço mais humanizado, onde eles possam esperar com mais conforto, tanto para o atendimento quanto para a liberação do transporte”, ressaltou Francine.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento: “Estamos muito felizes em entregar um ambiente mais próximo do padrão FOA que pretendemos implementar, tornando-o com a amplitude necessária neste momento e acolhedor para nossos pacientes. Esta inauguração representa o compromisso da FOA em oferecer não apenas um tratamento de excelência, mas também um ambiente que inspira esperança e confiança a todos que passam por aqui”.

A ocasião foi marcada por uma recepção especial com a distribuição de pipoca, balas e mensagens de apoio e esperança aos pacientes, criando um ambiente acolhedor e afetuoso. Para Lara Prado, promotora de eventos, a ação buscou levar leveza e acolhimento ao dia dos pacientes e seus familiares. “Proporcionamos um local mais agradável através das mensagens de esperança, para que os pacientes possam ter um dia mais leve”, destacou.