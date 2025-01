A prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da secretaria municipal de Saúde, realizou um encontro para tratar sobre assuntos relacionados à causa animal no município. A reunião serviu para elaborar estratégias e formular planejamentos para a criação de ações que colaborem com a segurança e saúde dos animais e de seus tutores. A união das duas pastas representa um esforço da nova gestão para reconstruir o trabalho da causa animal.

Dentre as possíveis intervenções, foi proposto um alinhamento entre os setores para realização de campanhas de conscientização, incluindo aquelas que falam sobre as zoonoses, tais como leishmaniose e esporotricose. Além disso, também foram apresentadas ações referentes a campanhas de adoção responsável e a implementação de políticas públicas voltadas para os animais.

Estiveram presentes o secretário de Saúde, Cristiano Almeida, a superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, e a diretora de Vigilância em Saúde, Giselle Carraro.

A superintendente de Bem-Estar Animal destacou que falar de causa animal é falar de saúde pública. “Não há como caminhar sem a parceria com a secretaria municipal de Saúde e da vigilância em Saúde. É muito gratificante poder traçar estratégias para o bem de nossos animais e também dos protetores e tutores”, afirma Luciene.

Cristiano Almeida reforçou o compromisso com a saúde pública. “ É preciso que façamos uma abordagem integrada entre as diferentes secretarias e órgãos municipais para garantir que as ações sejam adequadas e atinjam os resultados esperados. Reafirmo que estamos aqui para cuidar das pessoas e também dos nossos bichinhos”, pontuou o secretário.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, falou sobre a colaboração entre as secretarias e do quanto isso é importante e promissor para o futuro do município. “A causa animal será muito forte em nosso governo. Quando escolhi meu secretariado, também pensei na união e cooperatividade entre as pastas. Essa integração entre a Saúde e o Bem-Estar Animal é mais uma prova do futuro próspero da gestão e, claro, de Barra do Piraí”, finalizou a chefe do Executivo.