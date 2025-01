A Polícia Militar deteve na noite da quarta-feira (dia 8), em Vassouras, dois homens – ambos de 24 anos – suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e receptação. A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre o transporte de entorpecentes na localidade de Vale do Ipiranga, na RJ-137.

Por volta das 21h50, a guarnição recebeu informações de que um dos indivíduos teria ido até as casinhas do Vale do Ipiranga para comprar drogas com o objetivo de distribuí-las no tráfico local. A equipe policial seguiu até o local indicado e avistou uma motocicleta, com dois ocupantes. Foram arrecadados 12 sacolés de cocaína e 07 pedras de crack, todas com a inscrição “CV”, indicativo da facção criminosa Comando Vermelho.

O motociclista disse que todo o material apreendido pertencia ao passageiro e que ele apenas transportava as drogas, recebendo a quantia de R$50 pelo serviço. No entanto, em consulta à placa da motocicleta, foi verificado que o veículo constava como produto de roubo, registrado em Bangu, no Rio de Janeiro. A moto foi apreendida e permanecerá sob custódia da polícia para os devidos procedimentos.

Os dois suspeitos foram levados à 95ª DP. O motociclista foi autuado por receptação culposa (Art. 180, § 3° do Código Penal), sendo liberado após a lavratura do flagrante. Já o outro jovem foi autuado por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação