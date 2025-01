O Governo do Rio de Janeiro incluiu novas ferramentas de acessibilidade no portal GovRJ. Entre as novidades estão um assistente virtual por voz e opções de ajustes para pessoas com dificuldades visuais. A iniciativa assegura a igualdade de acesso à informação e aos serviços públicos oferecidos pelo Estado.

– Nosso foco é um Estado cada vez mais digital, mas sempre tratando a inclusão como requisito fundamental para avançarmos. A transformação digital no nosso governo está sendo desenvolvida e aprimorada para atender a todos. Tornar o portal que oferece serviços à população mais acessível só reforça esse objetivo – ressalta o governador Cláudio Castro.

Entre as novas funcionalidades estão o menu de opções de contraste, projetado para pessoas com daltonismo, e a ferramenta de ajuste de tamanho da fonte, que facilita a leitura para usuários com dificuldades visuais. Um assistente virtual por voz realiza a leitura dos conteúdos do portal, ampliando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

– O portal do Governo do Estado está cada vez mais acessível. Isso representa um avanço importante para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso às informações e serviços públicos. Nossos técnicos têm trabalhado incansavelmente para trazer novas ferramentas que facilitem e incluam todos os cidadãos – destaca o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga.

A inclusão de novas ferramentas no portal faz parte do programa RJ Digital e é coordenada pela Secretaria de Transformação Digital, por meio do Proderj, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Casa Civil.

RJ digital e acessível

Com mais de 2.500 serviços estaduais disponíveis, o portal já contava com um intérprete virtual de Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução de todo o conteúdo, como textos, áudios e vídeos.

O formulário do Censo Inclusão RJ, programa estadual voltado para o mapeamento das necessidades das pessoas com deficiência, conta com as funcionalidades que oferecem acessibilidade digital. O serviço está integrado ao canal único do estado (www.rj.gov.br/inclusao) e é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Casa Civil e com apoio tecnológico do Proderj.

– Com essas novas funcionalidades, damos mais um passo importante para assegurar que as pessoas com deficiência tenham autonomia e igualdade de oportunidades no ambiente digital – afirma a subsecretária de Políticas Inclusivas, Bia Pacheco.