O Tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), visitou o campus do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), na quinta-feir (DIA 9), para uma reunião com Eduardo Prado, presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), a fim de discutir uma parceria que beneficiará policiais militares e a comunidade acadêmica.

O encontro consolidou um compromisso entre as instituições para oferecer descontos e bolsas de estudos aos membros da corporação e seus familiares. Além disso, o Tenente-coronel Sardemberg se propôs a ministrar palestras voltadas para os cursos de graduação do UniFOA, abordando temas relevantes como segurança, programa Maria da Penha e programas escolares.

“Firmaremos uma parceria para oferecer descontos à Polícia Militar, e o Tenente-coronel Sardemberg contribuirá com palestras em nossos cursos. Enxergamos essa iniciativa de forma muito positiva, pois a FOA já é uma aliada e amiga do 28º Batalhão”, destacou Eduardo Prado.

O presidente também ressaltou o histórico de apoio do 28º BPM às iniciativas da FOA. “Todos os comandos que passaram por lá sempre foram muito amigos da Fundação, e nós vamos continuar com a parceria. Isso é só um reforço de todas as alianças que anteriormente foram conquistadas, e agora, vamos ampliar mais ainda.”

Sardemberg enfatizou a importância da formação continuada para o Batalhão e reconheceu o papel da universidade nesse processo: “A ideia é estar sempre qualificando a tropa, e nenhum ambiente melhor que a universidade. A gente também tem muito a ofertar, como os programas Maria da Penha e Escolar, além das próprias questões de segurança. Podemos trazer essas temáticas para a universidade, fomentando debates e projetos que possam gerar soluções para os problemas que enfrentamos”, afirmou.

Ao ser questionado sobre a escolha do UniFOA como parceiro, o comandante destacou a excelência dos cursos ofertados. “Não só pela história da FOA, mas pela qualidade dos cursos. A capacitação do policial militar, somada ao pertencimento que ele tem à região, faz com que a entrega dele seja completamente diferente. Associar essa paixão ao conhecimento traz resultados favoráveis à sociedade e à segurança”, pontuou Sardemberg.

Ampliando horizontes

Eduardo Prado ainda mencionou a intenção de expandir as parcerias com outras forças de segurança, como a Polícia Federal, que também já demonstrou interesse em cursos desenvolvidos pela instituição. Segundo ele, a colaboração com o 28º BPM reforça esse compromisso de unir educação e segurança para o bem-estar da comunidade de Volta Redonda.

Com essa iniciativa, a FOA e o 28º BPM demonstram que o trabalho conjunto entre educação e segurança pública é fundamental para construir uma sociedade mais preparada e segura.