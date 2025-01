O Saae de Barra Mansa informa que após alguns picos de energia na noite de sexta-feira (10) e na madrugada deste sábado (11), foram danificados alguns componentes elétricos da subestação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova, ocasionando a interrupção do abastecimento das ETAs Nova e também da São Sebastião.

Os funcionários da Light, juntamente com as equipes de eletromecânica da Autarquia, realizaram os devidos reparos e a energia foi reestabelecida por volta de 01h15 da madrugada. As estações que atendem a região central do município já iniciaram a operação para que a normalização do abastecimento de água aconteça de forma gradual.

O Saae solicita aos moradores que economizem água. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones (24) 3512-4333 ou disque 115.