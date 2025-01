A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, marcou uma coletiva de imprensa para a próxima segunda-feira (dia 13), para apresentar o estado atual da cidade e discutir ações importantes para a população. De acordo com comunicado enviado à imprensa, durante o encontro, serão abordados temas de grande relevância, incluindo o plano de ação “Recupera Barra do Piraí”, que visa reverter a crise enfrentada pelo município.

Desde que assumiu o cargo, Katia Miki tem se deparado com uma série de desafios administrativos e financeiros, que incluem falhas graves na gestão anterior. A prefeita tem apontado uma série de problemas, como atrasos no pagamento de salários e fornecedores, a falta de políticas públicas eficazes e uma transição de governo marcada por obstáculos significativos.

Em dezembro, durante entrevista ao programa “Bom Dia Cidade”, da Rádio Cidade do Aço, a prefeita chegou a descrever a situação da cidade como um “caos generalizado”. Entre os principais problemas encontrados, Katia Miki destacou que o ex-prefeito deixou um rombo considerável nas finanças municipais, inclusive com uma dívida superior a R$ 7 milhões para a empresa responsável pela coleta de lixo.

A coletiva de segunda-feira promete detalhar as ações que a nova gestão adotará para enfrentar esses problemas.