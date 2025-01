Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na manhã deste sábado (dia 11), um caminhão que transportava em sua carroceria um Hyundai/HB20 com dois adolescentes. A abordagem aconteceu no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, na cabine estavam o condutor e sua esposa, proprietária do automóvel transportado. No entanto, durante a fiscalização, ao inspecionar o interior do HB20, os policiais encontraram os dois adolescentes, filhos do casal.

Diante do exposto, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis, sendo extraída a devida multa gravíssima por transportar passageiros no compartimento de carga, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e valor de R$ 293,47, além da retirada dos adolescentes do automóvel transportado para que fosse regularizada a situação.

Foto: Divulgação/PRF