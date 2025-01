Uma ação conjunta envolvendo agentes da PRF/RJ (GPT da 7ª DEL PRF/RJ – Resende) e da PRF/SP (8ª DEL PRF/SP – Cachoeira Paulista) resultou na apreensão de drogas que viriam para a regiao Sul Fluminense. A operação ocorreu por volta das 19h30 de sexta-feira (dia 10), no km 68 da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena/SP.

Na ocasião, os policiais abordadam uma Fiorino, com placas de Resende/RJ, tendo como condutor um homem de 37 anos. O indivíduo alegou que estava fazendo frete transportando alguns produtos eletrônicos e hospitalares diversos.

No entanto, ao ser realizada inspeção no interior do veículo, foram encontrados três tabletes de cocaína sobre o banco do passageiro. Questionado, o indivíduo informou que realmente foi a São Paulo buscar as mercadorias, mas que a cocaína ele pegou em Taubaté/SP e receberia R$ 2 mil reais para entregar em Volta Redonda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas. A ocorrência apresentada na DP de Guaratinguetá/SP.

Foto: Divulgação/PRF