Em uma operação de combate ao comércio ilegal, a equipe do programa Segurança Presente apreendeu neste domingo (dia 19), em Volta Redonda, 74 frascos de perfumes falsificados. Quatro homens suspeitos de envolvimento na venda dos produtos foram conduzidos à delegacia. A ação aconteceu na Vila Santa Cecília e contou com o apoio da Guarda Municipal.

Os agentes abordaram dois homens na Rua 25, que estavam oferecendo perfumes embalados de maneira artesanal, com rótulos de marcas conhecidas. Os suspeitos não apresentaram notas fiscais para comprovar a procedência dos produtos, o que levantou suspeitas. Durante a abordagem, eles confessaram que os perfumes eram falsificados e informaram que outros dois indivíduos, que estavam em um veículo, também estavam envolvidos na venda.

Com base nas informações, os policiais localizaram o veículo Corsa Classic preto, estacionado na Rua 12. Dentro do carro, foram encontrados mais 23 frascos de perfumes, elevando o total apreendido para 74 unidades. A documentação do automóvel estava irregular, e, por isso, o veículo foi removido ao pátio da GMVR, com a emissão de dois autos de infração por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os quatro homens, residentes de Duque de Caxias, foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda), onde prestaram depoimento. Após serem autuados com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação de produtos e crimes contra a saúde pública, eles foram liberados, mas devem responder ao processo em liberdade. Os perfumes apreendidos permanecem sob custódia para perícia.

Foto: Divulgação