Por volta das 21h20 do domingo (dia 19), um acidente envolvendo um Honda/Fit e um cavalo resultou na morte do animal e em ferimentos leves à condutora do automóvel, uma mulher de 43 anos. O fato ocorreu no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Floriano, em Barra Mansa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a motorista do Honda/Fit não conseguiu desviar a tempo do cavalo, que estava na faixa da direita da rodovia. Com o impacto, o animal morreu no local. A condutora foi socorrida por uma equipe de resgate da concessionária e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa com ferimentos leves.

Durante o atendimento da ocorrência, a via foi parcialmente interditada, mas, devido ao fluxo reduzido de veículos no momento, não houve grandes congestionamentos, apenas lentidão no tráfego.

Foto: Divulgação/PRF