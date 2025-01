A Transporte Excelsior, renomada pelo compromisso com a excelência no transporte rodoviário, está estudando o lançamento de um programa inovador para 2025: a contratação de motoristas estrangeiros, com foco inicial na Índia. A iniciativa visa atender à crescente demanda no setor logístico brasileiro, promovendo a integração cultural e diversificação da força de trabalho.

“Esse projeto vai além de preencher vagas. Queremos enriquecer nosso ambiente organizacional com diferentes perspectivas culturais, fortalecendo nossos valores de colaboração e respeito”, afirma Rogério Loureiro, diretor Superintendente da Transporte Excelsior.

A escolha da Índia não é por acaso. O país possui uma das maiores frotas de motoristas profissionais do mundo e uma longa tradição no transporte rodoviário. Além disso, os motoristas indianos são reconhecidos pela experiência em condução de veículos de grande porte e em condições desafiadoras.

Para garantir o sucesso do projeto, o setor de Recursos Humanos da empresa trabalha junto a especialistas jurídicos para assegurar que o recrutamento e a migração dos profissionais estejam em conformidade com as legislações brasileiras e internacionais. O programa oferecerá suporte completo aos novos colaboradores.

“A logística não se resume ao transporte. São as pessoas que tornam tudo possível. Esse projeto é uma oportunidade de construir pontes entre países e transformar nossa operação com talentos globais”, complementa Loureiro.

Com o programa, a Transporte Excelsior espera estabelecer um novo padrão de diversidade e inclusão no setor de transporte rodoviário no Brasil.