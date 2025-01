Um homem de 27 anos por preso na noite desse domingo (dia 19), em Barra Mansa, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, policiais militares encontraram o rapaz na Rua das Flores, no bairro Vista Alegre.

Segundo informações da polícia, populares relataram que o homem estava vendendo entorpecentes nas imediações da praça de lazer, usando um bar como disfarce para suas atividades ilícitas. Os moradores informaram que o suspeito carregava pequenas porções de entorpecentes e, quando acabavam, se dirigia até as imediações de um posto de saúde próximo para reabastecer o estoque de drogas.

Com base nas informações, a guarnição do GAT II se dirigiu ao local e avistou o suspeito, que tentava se misturar aos frequentadores de um bar ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, o rapaz estava com um celular, R$ 15 em espécie, dois pinos de cocaína e uma tira de maconha. Ele confessou ser traficante e explicou que estava atuando no local para pagar uma dívida com o comando do tráfico da área.

A polícia então realizou buscas no entorno do posto de saúde, onde, dentro de um cano de PVC, foi encontrada uma bolsa contendo 128 pinos de cocaína. O homem reconheceu os entorpecentes como sendo de sua propriedade.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas, e encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação