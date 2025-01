Donald Trump assume nesta segunda-feira (dia 20) a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, substituindo Joe Biden, que o derrotou nas eleições de quatro anos atrás. A cerimônia de posse está prevista para começar às 8h (horário de Brasília) e contará com apresentações musicais por volta das 11h30. Devido ao clima rigorosamente frio em Washington D.C., o evento foi transferido para um local fechado, com a cerimônia acontecendo em uma arena esportiva. Trump, no entanto, solicitou que seu discurso fosse feito na Rotunda do Capitólio, um local simbólico da política americana.

O discurso de posse de Trump deve ser um indicativo do tom que ele pretende adotar nos primeiros dias de seu segundo mandato. Nas últimas semanas, ele gerou surpresa e preocupação entre aliados internacionais ao comentar sobre a possibilidade de os EUA assumirem o controle da Groenlândia, do Canal do Panamá e até de transformar o Canadá em um estado americano, gerando controvérsias em várias partes do mundo.

Brasil será representado por embaixadora em Washington

Nas últimas semanas, uma comitiva composta por 21 parlamentares de partidos como PL, Novo, Republicanos e Podemos foi organizada para comparecer à posse de Donald Trump, representando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não poderá estar presente devido à retenção de seu passaporte, medida negada novamente pelo STF. Entre os membros da comitiva estão figuras como Eduardo Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), que destacaram a importância da posse de Trump para a defesa da liberdade no Ocidente. O governo brasileiro será representado na cerimônia pela embaixadora em Washington, Maria Luiza Viotti, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não comparecerá ao evento.

Foto: Reprodução