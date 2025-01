Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (dia 21) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Um carro invadiu um restaurante após colidir com outro veículo no cruzamento entre as ruas Vereador Luís da Fonseca e 1º de Maio. O veículo foi atingido na lateral traseira por outro automóvel, descontrolando-se e invadindo o estabelecimento comercial.

O momento do acidente foi registrado pelas câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP). Nas imagens, é possível ver os dois carros batendo, fazendo com que um deles girasse 90 graus e, em seguida, fosse projetado em direção ao restaurante. O impacto causou a quebra de vidros, além de danos ao balcão.

Dois clientes que estavam no restaurante no momento da colisão ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital São João Batista. O motorista do carro que invadiu o comércio também sofreu um mal-estar após o ocorrido e precisou ser levado para a mesma unidade hospitalar. O estado de saúde dos envolvidos ainda não foi divulgado.

Imagens cedidas pela Semop