A Prefeitura Municipal de Valença vai abrir, no próximo dia 27, Processo Seletivo Simplificado (Edital n° 001/PMV/2025) para a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.

O processo visa preencher vagas decorrentes de afastamentos temporários de servidores. As contratações serão por prazo determinado, abrangendo cargos como Auxiliar de Serviços Educacionais, Monitor de Creche, Motorista de Transporte Escolar, Nutricionista Escolar, Professor I (em disciplinas como Ciências, Educação Física e Matemática), Professor II, Tradutor e Intérprete de Libras Escolar, entre outros.

As remunerações variam de R$ 1.609,83 a R$ 4.550,99, conforme o cargo. O edital completo, com a descrição das funções e requisitos detalhados, está disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença e foi publicado no Boletim Oficial 1.880, publicado no dia 21 de janeiro.

Inscrições gratuitas

O período de inscrições será de 27 a 30 de janeiro de 2025, das 9h às 16h. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Nilo Peçanha, nº 506, Centro, em Valença.

Os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição preenchida, currículo, CPF, e outros documentos listados no edital, como a CNH para candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar.

Critérios de seleção

Entre os requisitos gerais, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, estar em dia com suas obrigações eleitorais e, no caso de homens, com o serviço militar. A graduação mínima exigida para cada cargo deve ser comprovada até a data de encerramento das inscrições.

Este Processo Seletivo Simplificado busca atender a demandas urgentes da educação municipal, com transparência e compromisso com a qualidade do ensino em Valença.

Para mais informações, acesse o site da Prefeitura Municipal de Valença (https://valenca.rj.gov.br/).