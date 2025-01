O governador Cláudio Castro anunciou, na segunda-feira (dia 20), que os municípios de Mangaratiba e Paraty receberão o Limpa Rio Margens, programa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que promove a reestruturação e construção de espaços públicos próximos a rios. Acompanhado do secretário de estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, Castro esteve no Canal do Leitão, na Praia do Saco, em Mangaratiba, para vistoriar diversas intervenções que estão sendo executadas pelo órgão ambiental estadual na região.

– O Limpa Rio Margens vai além da recuperação ambiental. Estamos dando continuidade a um serviço que já vem sendo executado pelos nossos órgãos estaduais, e ampliando para garantir mais dignidade aos moradores. Cuidar da saúde do meio ambiente é também zelar pela segurança e qualidade de vida de toda a população – declarou o governador.

Com investimentos de cerca de R$ 88 milhões, o Limpa Rio Margens vai transformar áreas degradadas de todo o estado em locais de convivência social coletiva, com a implantação de pistas de skate, praças, parques infantis, campos ou academias ao ar livre.

– O projeto é uma forma de unir sustentabilidade e lazer. Nossa meta é que essa iniciativa alcance cidades de Norte a Sul do estado, como já acontece com o Limpa Rio, um dos nossos programas mais bem-sucedidos – afirmou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

A modelagem das intervenções previstas vai variar de acordo com cada região a ser implantada. O novo projeto, que atenderá a mais de 50 cidades, envolve ainda a preparação para eventos extremos, diante das mudanças climáticas, bem como para melhorar a qualidade de vida dos fluminenses diante das ocupações irregulares nas faixas marginais de proteção dos rios.

Desde o início do mês, o trabalho foi intensificado, com mobilização de mais equipamentos para auxiliar os municípios no enfrentamento das fortes chuvas. Atualmente, duas máquinas e quatro caminhões trabalham nas intervenções em Mangaratiba, enquanto em Paraty duas retroescavadeiras atuam nos serviços de auxílio às chuvas.

Em 2024, o Governo do Estado investiu R$ 986 mil em ações do Limpa Rio em Mangaratiba. Por meio do programa, cerca 15 mil m³ de resíduos foram retirados de rios, córregos e lagos. Já em Paraty, o poder executivo estadual retirou cerca de 30m³ de sedimentos de quatro rios da cidade, a partir de um investimento de R$ 1,4 milhão.

Sobre o Limpa Rio

O Limpa Rio, lançado em 2020, é um programa voltado para a limpeza e desassoreamento de rios, córregos e lagos. Em 2024, o Governo do Estado do Rio investiu cerca de R$ 250 milhões na iniciativa. A retirada de lixo e detritos durante o período de estiagem melhora as condições dos rios, reduzindo a ocorrência de alagamentos durante os temporais de verão.