Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta quarta-feira (dia 22), um homem, de 35 anos, foragido da Justiça pelos crimes de homicídio, coação no curso do processo e corrupção de menores.

Em ação coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e delegado adjunto José Carlos Neto, o alvo oi localizado pelos agentes no bairro Vale do Sol, no município de Pinheiral, após investigações do Setor de Inteligência.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça de Angra dos Reis.

Foto: Divulgação