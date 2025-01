Dezessete procurados pela Justiça foram presos em Volta Redonda nos primeiros três meses de uso do sistema de reconhecimento facial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Entre as prisões estiveram foragidos por associação e tráfico de drogas, homicídio e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Funcionando desde meados de novembro do ano passado, a tecnologia opera por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e é capaz de reconhecer pessoas com pendências criminais e auxiliar autoridades policiais na abordagem e prisão. Mesmo que o foragido esteja usando bonés ou máscaras, o sistema consegue, de forma muito rápida, fazer o reconhecimento facial e, por meio do cruzamento de dados com o banco da Polícia Civil, identificar se a pessoa tem ou não pendência criminal. Em caso positivo, policiais ou guardas municipais são orientados a se dirigirem até o local, abordarem e checarem se a pessoa é a mesma do banco de dados.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou que a tecnologia de reconhecimento facial torna as forças de segurança mais assertivas, com menos efeitos colaterais em suas abordagens, e promovem maior sensação de segurança não só em Volta Redonda, mas em toda a região.

“Tivemos o caso de uma senhora com um mandado de prisão por homicídio, com quatro crianças – uma delas de colo –, em um deslocamento que parecia familiar. Então a probabilidade de ela ser abordada seria muito baixa, mas o sistema a reconheceu e conseguimos fazer a prisão, agindo de forma cirúrgica”, disse Coronel Henrique, destacando que graças ao sistema integrado de segurança pública de Volta Redonda as prisões são realizadas com rapidez e sucesso.

“Realizamos ações integradas e estratégicas para a captura, que envolvem os agentes da Ordem Pública, da Operação Segurança Presente, Guarda Municipal e Polícia Militar”, pontuou o secretário.

Inteligência e planejamento

As câmeras com sistema de reconhecimento facial em Volta Redonda ficam em pontos estratégicos, e são reposicionadas constantemente, atendendo a critérios como manchas criminais e grande fluxo de pessoas. Até por questões de efetividade, esses locais não são revelados.

“O reconhecimento facial é feito por um software russo. É o que tem de mais moderno no mundo. É mais segurança para todos, inclusive para a região. Volta Redonda recebe muitas pessoas de outras cidades e o risco de elas estarem na mira das câmeras de reconhecimento já pode ser um incentivo suficiente para afastar foragidos, ou até mesmo aqueles com intenções criminosas. De forma inteligente estamos separando o joio do trigo”, afirmou Coronel Henrique.

A execução do sistema de reconhecimento facial em Volta Redonda ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Fotos: Divulgação/Semop.