Parte da coleção bilíngue Embalagem Melhor, Mundo Melhor (Better Packaging, Better World), promovida pelo Instituto de Embalagens, o livro Embalagens de Aço – Steel Packaging oferece uma visão abrangente sobre o mercado de embalagens metálicas e já está disponível para venda. A obra apresenta conteúdos técnicos e destaca a relevância do aço como material sustentável, durável e eficiente, essencial para a preservação de recursos naturais e o avanço das práticas sustentáveis na indústria.

Com capítulos especializados sobre folhas de flandres e suas propriedades, o livro reflete a contribuição de especialistas do setor, como Cleverson Roberto Godinho, Gerente de Desenvolvimento e Planejamento de Qualidade, e William Ribeiro dos Santos, da Área de Desenvolvimento de Produtos, ambos do Centro de Pesquisas da CSN em Volta Redonda. Eles exploram aspectos técnicos e detalham o papel do aço na evolução de embalagens que atendem às demandas por sustentabilidade e eficiência.

“A participação neste projeto nos permitiu compartilhar nosso conhecimento técnico sobre folhas metálicas de alta qualidade”, explica Cleverson Godinho. “Buscamos mostrar como o aço pode contribuir significativamente para a preservação de recursos e atender às exigências de uma indústria cada vez mais sustentável.” William Ribeiro complementa: “O livro é uma oportunidade de aprofundar a compreensão sobre o aço no contexto das embalagens, destacando suas propriedades únicas e sua contribuição para o desenvolvimento de soluções inovadoras.”

Além de seu conteúdo técnico, a coleção Better Packaging, Better World já capacitou mais de 20 mil profissionais, consolidando-se como referência no setor de embalagens. Disponível em formato físico e digital, o livro pode ser adquirido em português e inglês na plataforma oficial betterpackagingbetterworld.com.

A CSN, patrocinadora do projeto, reforça seu compromisso com a disseminação de boas práticas e tecnologias inovadoras, contribuindo ativamente para o avanço da indústria de embalagens de aço.

Foto: divulgação