Barra Mansa deu um importante passo para melhorar o abastecimento de água na Região Leste. Em votação unânime durante sessão extraordinária da Câmara Municipal, na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura foi autorizada a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União, até o valor de R$ 47,4 milhões, para a construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) na localidade. O prefeito Luiz Furlani havia enviado o projeto à Casa no dia 16 de janeiro. Os recursos serão empenhados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) – Eixo Água para Todos – Subeixo Abastecimento de Água Urbano.

As obras serão realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-BM), que também desenvolveu todo o projeto.

Furlani frisou que o novo sistema de abastecimento de água será de grande importância para transformar a realidade da população da Região Leste, já que a distribuição na área é feita a partir da ETA Belmonte, localizada em Volta Redonda.

Mais de 45 mil moradores serão beneficiados diretamente com essa obra. É uma reivindicação antiga e vamos finalmente tirá-la do papel. Isso vai aumentar a capacidade de abastecimento da localidade e reduzirá drasticamente os problemas relacionados à falta de água – afirmou o prefeito.

Presente na sessão desta quarta-feira, o subsecretário municipal de Relações Institucionais e Governança Solidária, Júlio Esteves, expressou satisfação pelo resultado obtido com o apoio dos vereadores. “Estou feliz de ter acompanhado a sessão extraordinária que, por unanimidade, aprovou o projeto das obras da Estação de Tratamento de Água da Região Leste, o que vai resolver um problema crônico de abastecimento, principalmente nesses dias de verão, com calor acentuado. Dezesseis dos 19 vereadores compareceram e votaram a favor do projeto, dando esse crédito a nossa administração e parabenizando nosso prefeito Luiz Furlani por essa iniciativa corajosa e destemida no início de seu governo. Um verdadeiro gol de placa para a nossa população”, comentou Júlio.

Após a aprovação da Câmara, o projeto segue para a sanção do prefeito.

