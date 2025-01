Um homem de 27 anos e uma mulher de 52 foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (dia 23), em Valença, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu após uma ação da Polícia Militar, que recebeu informações de que o casal estava transportando uma quantidade significativa de drogas em uma motocicleta vermelha, do Vadinho Fonseca para o bairro João Dias.

A guarnição se posicionou estrategicamente para montar um cerco na área e interceptou o casal em frente à 91ª DP (Valença). Ao desembarcar da motocicleta, ambos negaram possuir qualquer ilícito. No entanto, ao revistar a mochila que a mulher carregava, os policiais encontraram uma grande sacola com diversos pacotes plásticos contendo drogas, além de outra bolsa menor, também com material semelhante.

Questionados sobre a origem do material, os acusados alegaram que estavam levando as drogas para Barra do Piraí, após tê-las retirado em um local conhecido como Cambota, de um homem que eles não souberam identificar. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e receberam voz de prisão.

O material apreendido, que inclui cocaína e maconha, foi encaminhado para análise e os acusados foram conduzidos à 91ª DP (Valença), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação