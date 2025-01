O governador Cláudio Castro anunciou a abertura de dois concursos públicos para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ-RJ). Ao todo, serão oferecidas 195 vagas para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Analista em Finanças Públicas, representando uma excelente oportunidade para profissionais de nível superior que desejam ingressar no serviço público e contribuir para aprimorar a gestão fiscal do estado.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe): www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas. O prazo para se inscrever se encerra às 18h do dia 28 de fevereiro.

Serão disponibilizadas 73 vagas imediatas, sendo 45 para o cargo de Auditor Fiscal e 28 para Analista em Finanças Públicas. As demais vagas irão compor o cadastro de reserva, possibilitando futuras convocações de acordo com a necessidade da SEFAZ-RJ.

Requisitos

Para concorrer às vagas, é necessário possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação. Essa exigência demonstra o compromisso do governo estadual em atrair profissionais qualificados e com expertise em diversas áreas do conhecimento.

A remuneração dos servidores da SEFAZ-RJ é composta por vencimento básico e benefícios adicionais. O vencimento básico para o cargo de Auditor Fiscal é de R$ 5.387,39, acrescido do prêmio de produtividade fiscal, que pode chegar a R$ 22.043,55. Dessa forma, a remuneração total de um Auditor Fiscal pode atingir R$ 27.430,94. Já para os Analistas em Finanças Públicas, o salário-base é de R$ 6.788,13, podendo ser acrescido da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA) e do Adicional de Qualificação (AQ).

A taxa de inscrição para o cargo de Auditor Fiscal é de R$ 252, enquanto para Analista em Finanças Públicas é de R$ 222. O processo seletivo será composto por provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 27 de abril (para Analista) e 3 e 4 de maio (para Auditor).

Fortalecendo a Gestão Fiscal

O governador Cláudio Castro ressaltou a importância desses concursos para o fortalecimento dos quadros da SEFAZ-RJ, visando garantir uma gestão eficiente dos tributos e das finanças do estado. Segundo o governador, essa iniciativa demonstra o compromisso do governo em gerar resultados cada vez melhores para a população fluminense.

“Por meio do concurso, vamos fortalecer os nossos quadros de auditores e analistas, para garantir uma gestão eficiente dos tributos e das finanças do Estado. Esse é o nosso compromisso, com a geração de resultados cada vez melhores para a população fluminense”, disse o governador Cláudio Castro.