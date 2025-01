Um motorista de 46 anos morreu na manhã desta sexta-feira (dia 31), após ser baleado enquanto dirigia pela BR-393, na altura do bairro Caieiras, em Volta Redonda. De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido alvejada por elementos que estavam em uma motocicleta. Ao desfalecer, o condutor perdeu o controle da direção e saindo da pista, caindo em uma área de mata às margens da estrada. O motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Equipes de resgate da K-Infra, concessionária responsável pela administração da rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. O nome da vítima ainda não foi divulgado, aguardando confirmação da família.

O fato por volta das 7h, afetando diretamente o tráfego e causando um grande congestionamento na região do Dom Bosco, Santo Agostinho e Califórnia, no sentido Volta Redonda.